从印度返回狮城 我国羽将杨佳敏确诊冠病

（早报讯）我国羽毛球好手杨佳敏因病退出印度公开赛（超级500赛）后，今天（1月17日）中午在社交媒体宣布自己的冠状病毒检测呈阳性。

22岁的她在上周的比赛抱病角逐女单次圈，虽然激战三局后顽强拿下胜利，只是后来在医生嘱咐下不得不退出隔天的八强战。杨佳敏本周原本会参加赛义德·莫迪羽毛球国际赛（超级300赛），但最终还是选择返回新加坡。

她在Instagram写道：“我知道自从上个星期四我退出印度公开赛复赛后便一直保持沉默。很多人给我发了祝福信息，问我现在的情况。真的非常感谢你们的关心。很抱歉，我在恢复的过程中有点忙乱，我目前在新加坡，但我的检测呈阳性。现在正遵守所有程序在隔离中。”

“我会尽我最大的努力恢复健康，尽快回到球场上。谢谢你给予的爱和关心，这对我来说意义重大。”

据悉，杨佳敏在印度的检测为阴性， 但抵达新加坡后在两次的抗原快速检测（ART）结果都是阳性。

上周的印度公开赛出现大量阳性病例，一共有24个球员和组合被迫退赛，这些病例不只出现在印度球员身上，来自加拿大和俄罗斯的球员也都因确诊冠病退赛。

20岁的杨灿原本会在男单半决赛挑战新科世锦赛冠军骆建佑，但最终因病退赛。他昨天在社媒宣布自己在返回加拿大的途中，在迪拜转机时，检测结果为阳性，目前正在当地隔离中。