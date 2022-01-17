下月14日起 加强乐龄助行基金与科技辅助基金

（早报讯）从下个月14日起，两项协助乐龄与残障人士购买轮椅、助听器等辅助用品的津贴将扩大涵盖范围，可获津贴的辅助用品种类更多，受惠者在更换新设备时也能获得津贴。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今日（1月17日）走访位于宏茂桥10道第433座组屋底层的触爱社会服务新社区设施触爱坊（TOUCHpoint）时，宣布加强乐龄助行基金（Seniors' Mobility and Enabling Fund）与科技辅助基金（Assistive Technology Fund）。

现有的乐龄助行基金共为11种辅助用品类别提供津贴，这包括助行器、轮椅、电动轮椅与代步工具、病床、助听器、眼镜等。符合申请条件的60岁及以上年长者只有在购买11个类别当中的首个设备时，可获政府津贴。

从下个月14日起，若年长者的辅助用品因长时间使用而受损，他们在更换设备时也可获津贴。同时，可获津贴的辅助用品种类更多，这包括经过改装的轮椅、义肢等。

在加强版的科技辅助基金下，残障人士购买医疗设备如氧气浓缩器和眼镜等，也可获得津贴。

这项津贴的收入资格也将放宽。以往，月收入800元及以下的申请者可获90%的津贴。从下月14日起，月收入1200元及以下的申请者均可获90%的津贴。

下来，已申请科技辅助基金的残障人士在年满60岁之后，不用再申请龄助行基金。他们可继续在科技辅助基金下，获得津贴，购买他们所须的辅助用品。