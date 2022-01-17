全球青年科学家峰会揭幕 与诺贝尔奖科学家交流

（早报讯）国立研究基金会举办的第十届“全球青年科学家峰会”今午（1月17日）正式拉开序幕，40个国家超过800名青年科学家将现场或线上参与，与顶级科学家交流。讲座和研讨会也将通过国立研究基金会Youtube账号直播，让公众也能收看。

主办方今年邀请了21名诺贝尔奖、图灵奖（Turing Award）、菲尔兹奖（Fields Medal）及千年技术奖（Millennium Technology Prize）得主参加峰会，与海内外的青年科学家分享他们的个人经验和研究结果，科学家们也能参与小组讨论，互相交流。

受冠病疫情影响，今年峰会以混合模式举行，为期五天，将有超过800名年轻科学家到现场出席活动，当中超过700人通过线上参与。公众也能通过网上收看26场有关科学、科技和工程的讲座以及研讨会。

今年峰会讨论的主题包括如何为下一场大流行病做好准备，以及如何将研究成果转换为实际的产品，扩大生产规模让多个国家受益。

受邀演讲的嘉宾包括去年诺贝尔化学奖得主本亚明·利斯特（Benjamin List）和莫德纳联合创办人之一罗伯特·兰格（Robert Langer）。

国立研究基金会主席、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在峰会开幕仪式上致辞时指出，国际间在科学和科技领域的合作，在对抗疫情中扮演了重要的角色，这包括研发冠病检测仪、疫苗和药物以遏制病毒的传播。

这些合作不仅跨越不同机构和国家，也同私人领域、政府机构和国际组织有密切联系。

他说：“我们的工作远未结束，奥密克戎毒株造成了新一波的感染，也提醒我们所面对的隐形敌人非常灵活。不过我有信心国际间强烈的合作精神将让我们顺利渡过这一场疫情，以及克服其他全球性的挑战。”

从2013年开始举行的全球青年科学家峰会今年迈入第十届，过去10年共有3500名年轻科学家和88名顶尖科学家嘉宾参与。峰会今年也推出纪念刊物以呈现历史和成果，王瑞杰将在今晚的晚宴上将刊物献给峰会发起人前总统陈庆炎。