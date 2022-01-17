团伙冒警名义发短信行骗 警方吁保持警惕

（早报讯）为了骗钱，不法之徒无所不用其极，如今更是做贼喊捉贼，假冒警察来骗人。

警方今天（1月17日）傍晚发布文告表示，行骗手法层出不穷的诈骗团伙又有新招式。在最近发出的短信中，犯罪团伙不冒充银行，也不再是知名的学者或股票评论员，而是明目张胆地以警察的名义发短信，做贼喊捉贼。

冒充警方发出的英文短信，一开始就以“新加坡警察部队-反诈骗中心”自居，指收到短信者的银行户头涉及洗黑钱被调查，还附上案件编号和调查官名字和联系方式。

在其中一个个案中，收到短信者本身就是一个贷款诈骗案中的受害者，他为了申请贷款提供了个人及银行户头资料，过后却被告知得预付一笔“行政费用”，贷款才会发放下来。

然而，在等待贷款批准之际，他就收到了一则以”SPF”带头的短信，指他涉及洗黑钱活动而被调查，还指示他联络列在短信中的“调查官”。

警方强调，这类短信不是警方发出的，公众应保持警惕，若有任何疑问，可拨电1800-255-0000联系警方，或上网向警方提供线索。

警方也提醒公众，万勿将资金转入陌生人的银行户头，本地的合法放贷商是不能通过短信、电话或社交平台招徕生意的。合法放贷人必须在核准的营业场所与贷款人面对面核查，在发放贷款前也不会收取消费税、行政费或其他费用。行政费只有在贷款通过之后，从贷款的本金中直接扣除。

公众如想了解更多有关诈骗的资料，可浏览网页或拨打反诈骗热线1800-722-6688。