杨佳敏与一工作人员确诊 羽总从新德里撤队回国

（早报讯）我国头号女单杨佳敏上周因病退出印度羽毛球公开赛女单复赛，回国确诊冠病后，新加坡羽毛球国家队也有一名工作人员检测呈阳性。因此在印度新德里的我国羽队决定退出今天（1月18日）在印度勒克瑙（Lucknow）开打的赛义德·莫迪国际赛（超级300赛），并乘搭班机回国。已经抵达勒克瑙的我国次号男单郑加恒因为没有和新德里团队接触，将会按计划参赛。

22岁的杨佳敏上周在印度公开赛（超级500赛）由于身体不舒服退出八强赛事，她周日（16日）抵达我国后的抗原快速检测（ART）呈阳性，周一再进行ART检测结果依然是阳性。据悉，她目前没有发烧症状，在家休养。

羽总发言人说，球员的健康是他们的首要考量，因此决定让杨佳敏退出本周的赛义德·莫迪国际赛回家。之后，在新德里的新加坡团队中，有一名工作人员的冠病检测结果也呈阳性，虽然其他球员和工作人员的ART和聚合酶链式反应（PCR）都呈阴性，他们还是决定退出本周赛事。

“新加坡羽总正在与这名工作人员保持密切联系，他已经被转移到隔离酒店，目前没有症状。照顾团队的健康是我们的首要考量，我们已安排其他检测结果为阴性的球员和工作人员飞回新加坡。在新德里的新加坡代表团将不参加赛义德·莫迪国际赛。”

不过，我国男单郑加恒和他父亲已抵达了勒克瑙，没有与之前在新德里的新加坡团队接触，因此他将按原计划继续参加比赛。他的首圈对手本来是前天夺冠的印度新星叻斯亚·森，不过后者因身体疲劳选择退赛，所以他的对手将换成同样来自印度的卡乌沙尔。

我国原本派四名球员参加赛义德·莫迪国际赛的三个赛项，除了郑加恒继续参加男单赛事，许永凯、骆建贤和陈薇涵已退出男双和混双比赛。

上周共有五名新加坡球员参加在新德里的印度公开赛，骆建佑和杨佳敏出战单打赛事，许永凯双线作战，他和骆建贤角逐男双，还与妻子陈薇涵赢得混双冠军。

新科世锦赛男单冠军骆建佑一开始就没有参加赛义德·莫迪国际赛的打算，他周日获得印度公开赛亚军后，昨天下午2时乘达飞往迪拜的班机，继续与丹麦名将安赛龙进行训练。