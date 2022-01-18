周二开盘可关注的股票

（早报讯）本地股市交易淡静但仍小幅上涨，新加坡海峡时报指数昨天收升5.98点或0.18％，闭市报3287.95点。

美国隔夜股市因马丁·路德·金纪念日休市。

周二（1月18日）开盘值得关注的股票：

*海峡贸易（Straits Trading）今早开市前披露，发行新单位以筹集净款8086万元，每股配售价3.11元，比截至1月13日闭市时成交量加权平均股价低8.9%。公司将利用净款进行收购、为集团业务的未来预期增长提供资金以及一般营运资金和行政目的。

该股宣布恢复交易。

*由康福德高在新西兰奥克兰经营的Auckland Rail Franchise铁路系统昨天启用。

康福德高和澳大利亚铁路营运和维修公司UGL Rail Services的合资公司Auckland One Rai（AOR）去年8月获得合同，以1万新西兰元（约9330新元）收购前经营者Transdev Auckland的所有发行股本。康福德高和UGL接着增加各自在AOR的注资到500万新西兰元。

*奕丰集团（iFAST）完成私下配售1400万股新股计划，发行股本总数因此从2亿7699万股增加到2亿9099万股。

*祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC）的高层人员完成收购企业之后，在出售股权时无需遵循一些上市条例。这些条例包括限制创办股东、管理层及合作伙伴，在企业合并后的禁令期间转让或脱售股权。

豁免的部分包括保荐机构、管理层及合作伙伴在公开市场买入的证券。合并后企业的控股股东、合作伙伴和持股至少5％的执行董事也享有同样的豁免权。

*凯利板挂牌的亚联盛控股公司（Accrelist）答复新加坡交易所询问时披露，针对日前公司两位高级管理人员协助贪污调查局进行调查，该公司表示贪污调查局的调查侧重与Honfoong Plastic Industries有限公司员工关联的个人，并未针对公司。

*大兴当（Maxi Cash）将发行新一批总值3675万元的003系列票据，票息率6.05％，2025年到期。