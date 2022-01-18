本地股市周二早盘升0.22%

（早报讯）金融和消费者周期股推动本地股市周二（1月18日）小幅攀升。新加坡海峡时报指数升0.22%或7.07点，至3295.02点。

海指早盘最高3299.64点，最低3291.89点。全场成交量5亿5139万股，成交额3亿7648万元，上升股165只，下跌股185只。

30只海指成份股之中，牛奶国际控股（Dairy Farm International）领涨，上扬1.42%至2.86元。

其他亚洲股市涨跌互见，东京、上海、深圳的涨幅介于0.13%至0.94%；香港、悉尼和首尔股市的跌幅介于0.13%至0.67%。

美国股指期货早盘小幅波动，道指期货微升0.15%，纳斯达克100指数期货则下滑0.25%。

DailyFX策略师杨燕说，投资者将继续关注银行收益，以找寻未来成本上升和利息收益率（NIM）上升的线索。高盛（Goldman Sachs）将公布去年第四季业绩。

她注意到，美国10年期国债收益率一度攀升至1.81%过去两年新高，这将对股市造成下行压力。更高收益率意味着企业和个人的借贷成本上升，代表科技股的纳斯达克100指数容易面对抛售，因为许多科技公司的杠杆率很高，现金流呈负数。

个股消息方面，海峡贸易（Straits Trading）今早要求恢复交易，股价开盘立即重挫逾5％，报3.21元，领跌全场。公司开市前披露计划私下配售新单位筹集净款8086万元，以增强交易流动性。