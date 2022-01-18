诺贝尔奖得主：为避免下一场大流行病 各国应预先批准mRNA疫苗

（早报讯）研发和生产信使核糖核酸（mRNA）疫苗的技术及所使用的材料是安全和成熟的，而且科学家目前已能在很短时间内研发出对抗新型病毒的疫苗，诺贝尔奖得主因此呼吁各国监管机构在新型病毒出现时更快、甚至预先批准使用新疫苗，以避免出现下一场大流行病。

因发现核糖核酸（RNA）的催化性质而获得1989年诺贝尔化学奖的美国生物化学家托马斯·切赫（Thomas Cech）今天（1月18日）在出席新加坡国立研究基金会举办的全球青年科学家峰会的研讨会时，针对如何为下一场大流行病做好准备的课题发表上述看法。

他说：“我认为在主要机场和港口进行的聚合酶链式反应（PCR）检测可以侦测到各种新型病毒，因此我们应探讨如何预先批准mRNA疫苗，无须长时间的等待。mRNA疫苗使用的脂质纳米粒是安全的，mRNA修改技术是安全的，那么mRNA疫苗就是安全的。”

切赫举例，实验室里许多学生都可以在一周内为病毒进行排序并以此制造对应的疫苗，显示mRNA技术已经是成熟的。

切赫认为，目前面对的最大问题不是缺乏疫苗研发技术，而是科学家和工程师缺乏与大众沟通分享这些技术，他们要做的是让更多人理解相关技术，从而鼓励人们接种。他指出，谴责反对疫苗者，甚至强制要求人们接种只会进一步分化人群。

不过，切赫也指出，由于疫苗性质不同，健康的人也须接种，因此各国在批准疫苗时都采取更高的标准，要求出现不良反应的概率保持在很低的水平，这个门槛远高于对其他药物如癌症药物的要求。但由于辉瑞和莫德纳疫苗已展示mRNA技术的安全性，他因此希望各国监管机构能缩短同一技术疫苗的评估时间。

今早（1月18日）的研讨会由国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授主持，参与的嘉宾还包括杜克—国大医学院新发传染病研究项目教授王林发，以及2008年千年技术奖得主、莫德纳联合创办人之一罗伯特·兰格（Robert Langer）。

兰格说：“我们早在1970年代中期就开始制造纳米颗粒来传送较大的分子，当时人们认为这不可能，但许多不同领域都开始这样做。这是后来发现mRNA疫苗的契机，量子生物学和化学的成果让我们能改变mRNA，并很快设计出疫苗。”