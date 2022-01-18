今年春到河畔允许更多公众入场 再次举办现场舞台表演

（早报讯）今年的春到河畔将允许更多公众入场，除了增设花灯，去年取消的现场舞台表演和游艺活动也将回归。

春到河畔2022农历新年庆典活动将从1月30日除夕前一天至2月6日正月初六，一连八天在滨海湾花园举办大型花灯展、舞台表演和线上竞赛等庆祝活动，与民众一同喜迎壬寅虎年。

为了控制人流量，民众可从明天（1月19日）上午11时起到www.riverhongbao.sg预约时段，再凭入门票免费入场。每个参观时段开放给4400人入场，相较去年的2000人多了一倍以上。现场除了规定访客扫描SafeEntry访客登记系统，也只允许完成疫苗接种者入场，12岁及以下儿童除外。

为了提升访客体验，今年的巨型花灯从去年的24个增至30个，包括在擎天树观景台（Supertree Grove）迎接各方访客的财神爷，还有让民众行走在琴键上“弹奏”音乐的“步步高升”，以及配合壬寅年打造的“虎啸龙吟”。

另外，去年因为安全考量而取消的现场舞台表演和游乐场设施也将重新亮相。

虽然今年的春到河畔仍然无法举办烟花秀，但民众可以在擎天树丛欣赏名为“春暖花开”的花园狂想曲灯光秀。这场新春灯光秀会配上耳熟能详的新年歌曲，让人们沉浸在佳节的热闹氛围中。