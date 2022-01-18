晚晴园将虎年写成“辛丑年” 游园公众也搞不清

（早报讯）晚晴园误将来临虎年写成“辛丑年”，游园公众在记者的明示下也无法发现错误，让人不禁悲叹国人的华族文化意识太薄弱！

再过两周就是“壬寅”虎年了，多个邻里和商场都纷纷展示虎年十二生肖运程看板，吸引不少公众查看自己来年的运势。晚晴园昨天（1月17日）在园内竖起十二生肖运程看板，却将明年的“壬寅年”误植为今年的“辛丑年”。

按照中国上古以来一直使用的纪年历法“干支纪年”，把“十天干”和“十二地支”顺序相配正好六十为一周，周而复始，循环记录，就是俗称的“干支表”。“十二地支”都有对应的“十二生肖”，其中“虎”的对应“地支”是“寅”；“牛”的对应“地支”是“丑”。今年牛年“辛丑”在“干支表”中排38，来临的虎年就轮到排39的“壬寅”。

但在晚晴园偌大的看板上，却出现了“2022年辛丑年12生肖运程”。

记者今早（1月18日）走访晚晴园时，发现游园的公众都停在看板前细细阅读自己的生肖运程。记者采访一些公众时，故意指着出错的年份询问公众有发现错误吗？但公众多表示看不出有任何错误，当记者说明写错年份时，不少人认为这个错误无伤大雅，只要更正就好了。

彭慧晶（42岁，家庭主妇）说：“我通常只会看自己、老公、父母和儿子的生肖运程，错写成‘辛丑年’对我没有影响。但我还是希望晚晴园可以尽快换上正确的。”

面包师傅廖崇豪（57岁）也说：“这个年份错误无伤大雅，也不会改变我对晚晴园的印象。”

和女儿一同前去的郭雪莉（60岁，家庭主妇）则认为，晚晴园是国家古迹，同时是推广华族文化的机构，实在不该犯这种错误。

她说：“我知道‘辛丑年’指的是2021年，这是很基本的信息，我认为晚晴园应该尽快修正这个错误，以免传递错误的信息。”

晚晴园柜台人员表示，没有任何访客反映看板有误。据zaobao.sg了解，晚晴园今早得知看板出错后，已在积极处理中。