本地股市结束八连涨 海指跌0.2％

（早报讯）新加坡股市今天（1月18日）在八天连涨后小幅退低。海峡时报指数跌7.91点或0.24％，闭市报3280.04点，在接近全天最低点闭市。亚洲股市显得疲软，市场情绪受到利率攀升的影响而显得谨慎。

亚太主要市场皆走低，香港恒生指数回吐早盘较早时的涨幅，最终跌0.43％。东京股市回吐涨幅下跌0.27％，悉尼微跌0.04％，首尔挫跌0.89％。

路透社报道引述岩井证券（IwaiCosmo Securities）驻东京资深分析师有泽正一（Shoichi Arisawa）说：“美国国债收益率上升打击了市场情绪。投资者认为美国市场今天晚上会下跌。”

IG亚洲市场战略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“美国公债收益率在亚洲时段大幅上升，导致风险情绪有所回落，因为市场继续为美国联邦储备局更积极的加息路径定价。尽管如此，海指的成份股由金融股组成，而金融股通常受益于收益率的上升，因此海指仍然相对稳定。”

本地股市全场交易量今天减至11亿2000万股，交易总值减至9亿9399万元。上升股185只，下跌股253只。海指成份股涨跌不一，三只银行股皆下跌，是海指最大的压力来源，并占全场交易总值的三成。

大华银行（UOB）股价跌0.66％至29.98元，给海指最大的压力；华侨银行（OCBC）股价跌0.41％至12.25元；星展集团控股（DBS）股价跌0.22％至35.92元。

扬子江船业（Yangzijiang）是跌幅最大的海指成份股，股价跌2.24％至1.31元；牛奶国际（Dairy Farm）是涨幅最大的成份股，股价涨1.06％至2.85元。

个股消息方面，海峡贸易（Straits Trading）今早恢复交易后股价重挫，闭市报3.22元，跌幅达5.29％。公司开市前披露计划私下配售新单位筹集净款8086万元，每股售价3.11元，比上周四交易量加权平均价3.4126元低8.9％。