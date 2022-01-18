国家文物局建议将西乐索炮台列为国家古迹

（早报讯）自国会去年通过修改保存古迹法令后，国家文物局首度援引新条文，建议将圣淘沙岛上的西乐索炮台（Fort Siloso）列入国家古迹，并预计于2月在宪报上公布。

新加坡目前共有73个国家古迹。一旦西乐索正式在宪报上公布，它将成为本地第74个国家古迹，也是第八个与第二次世界大战有关的古迹。

英国殖民政府于1878年建造此海岸防御堡垒，并设置数台大炮和指挥所，用来保护新加坡作为19世纪末期日益重要的贸易海港地位。

截至今天西乐索炮台仍保存良好，是我国丰富军事遗迹的见证。此防御堡垒在1941年12月至1942年2月日军入侵新加坡时扮演重要角色，是当时绝后岛（现今的圣淘沙岛）两个最繁忙的炮台之一。

国家文物局副局长（政策与社区)陈子宇今日（1月18日）在媒体汇报会上指出，该局已于昨日正式致函负责管理西乐索的圣淘沙发展局，并与利益相关者即新加坡传统文化学会及国际古迹遗址理事会（ICOMOS）代表会面，获得后者支持，将富有历史价值的西乐索炮台列为国家古迹。

根据保存古迹法令11（12）条文，在未经宪报公布前，国家文物局须对外公布建议列为国家古迹的名单。这也是该局第一次在网上公布建议列入国家古迹的名单。

公众即日起可浏览国家文物局网页了解详情，若有任何意见或反对将西乐索炮台列为国家古迹，须在本月31日前通过电邮或国家文物局面簿专页传达给该局。