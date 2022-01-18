女生停车场凌辱女生 警方展开调查

（早报讯）一段有女生在多层停车场内私刑凌辱一名女学生的视频在网络流传，教育部表示有关学校已经知晓此事，并已采取适当的纪律行动，警方也正在调查这起事件。

根据这段长29秒的视频，这起霸凌事件发生在一个多层停车场的3A层，共有四名年龄相仿的女生出镜，包括受害人在内的两人身穿天主教圣婴女修道院（Convent of the Holy Infant Jesus，简称CHIJ）开办的学校的白衣蓝裙校服。

画面所见，一名身穿短袖上衣和短裤的赤脚女生先是手持类似拖鞋的物件追打穿着CHIJ校服的受害人，随后另一名戴眼镜穿私服的女生也加入追打行列。

受害学生试图还击，但眼镜女突然大力拉扯她的长辫，令她失去重心跌倒在地。赤脚女生和眼镜女两人随即对倒地学生拳打脚踢，包括拳击头部和脚踢全身，更有一脚直击她的脸部。受害者只能用双手护头苦苦支撑，校裙也掀开，露出安全裤。

另一名身穿CHIJ校服的女生则拿着手机在一旁围观。

教育部今天（1月18日）受询时答复zaobao.sg说，有关学校已知晓这起事件，并采取行动教育涉事学生，包括为他们提供辅导，并让家长参与这个过程。

教育部：严正看待暴力行为

教育部说：“我们严正看待暴力行为并已采取适当纪律处分。警方也正在调查这起事件。”

警方昨天受询时也证实接获报案，已展开调查。

为保护学生隐私，当局没有公布学生所属的学校。

本地有11所CHIJ女校，包括四所中学、六所小学和一所中小学（full school）。