（早报讯）随着美国国债收益率高涨，华尔街隔夜股市大跌。纳斯达克指数跌2.60%，标普500指数跌1.84%，道琼斯工商指数跌1.51%。

今天（1月19日）值得关注的股票如下：

*无招牌海鲜（No Signboard Holdings）今早要求暂停交易。

*亚联盛控股公司（Accrelist）子公司千禧业科技公司（Jubilee Industries）的执行主席郑耀楗，已被“解除保释”（discharged from bail）。

该公司昨晚是在回答新加坡交易所的询问时做出澄清。该公司在本月11日表示郑耀楗已获贪污调查局（CPIB）释放。

郑耀楗也是亚联盛控股的董事经理和千禧业科技首席执行长。

调查与Honfoong Plastic Industries在一次晚宴上送给顾客5000元红包的事件有关。千禧业科技公司持有Honfoong Plastic Industries的70％股权。

*苹果专卖店奕必城（EpiCentre）昨晚表示，它计划在不提出脱手献议的情况下除牌。

它是在高庭于本月13日下令解除司法管理令和将公司清盘后，做出这项宣布。

*新航工程昨日闭市后宣布，它与劳斯莱斯公司（Rolls Royce）签订10年合约，将提供劳斯莱斯Trent 7000、1000、900、800、700、500和XWB飞机引擎的航线维修（line maintenance）和实地服务（in-field services）。文告指出，这是新航工程所提供的现有服务的扩展，如今包括Trent 7000和Trent XWB引擎的新能力，加强它为原始设备制造商伙伴和航空公司客户提供的支援。

*合盛农业（Halcyon Agri）发布业绩预告，集团预期在2021财年将取得净利，相对于前年的显著亏损。这主要是因为整体业务情况改善，尤其是下游工业活动的复苏。

*金味集团（Kimly）昨日答复新交所的质询时表示，公司一直在与潜在外部人力资源顾问评估关于林喜烈和谢书强继续参与集团业务可采纳的选项。此事因为年底有关专业人员不在而拖延。公司的目标是要在未来一两个月内完成这项检讨工作。

*林喜烈和谢书强分别是集团的前执行主席和前执行董事，他们是遭商业事务局提控后，于去年11月辞职，但在三个月的过渡期将继续受聘。新交所也询问董事会是否有意把两人目前的三个月雇用过渡期延长。集团回复说，现有过渡期预期在今年2月10日到期。视需要和过渡期的进展，公司在接近2月10日时将评估延长过渡期的需要，到时将向股东提供最新情况。