11万7000名公积金会员 获总值6800万元退休户头配对填补

（早报讯）11万7000名公积金会员在退休户头配对填补计划下，本月初获政府总值6800万元的退休户头填补。

根据中央公积金局今天（1月19日）发布的文告，这11万7000名公积金会员的退休户头是在本月7日获得政府的配对填补。每10名会员就有9人获得每年600元的最高配对填补额。

公积金局去年推出为期五年的退休户头配对填补计划（Matched Retirement Savings Scheme），旨在帮助公积金退休存款不足的年长者。

符合条件者在退休户头每填补1元，政府就会为他们填补1元，每年最多为他们填补600元。

公积金局指出，令人欣慰的是，除了会员自己填补或由亲人为他们填补退休户头，去年有七个社区伙伴为超过500名年长者填补退休户头，让这些年长者可获得政府的配对填补，以便退休后享有更高的每月入息。

这些社区伙伴包括武吉知马公民咨询委员会、丰加北基层组织、宏茂桥家庭服务中心，以及飞跃社区服务等。

公积金局每年自动评估会员是否符合退休户头配对填补计划的条件，会员无需申请。

今年，43万5000名会员将符合条件参与这项计划，其中3万5000人是最新符合资格的会员。这些会员本月将获得电邮、手机短信或邮件通知。会员也可上网查询：cpf.gov.sg/MRSSchecker，了解自己是否符合资格参与退休户头配对填补计划。