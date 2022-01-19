裕廊西火患 五人因吸入浓烟送院

（早报讯）疑因电动脚踏车电池起火，波及一旁的书桌，裕廊西组屋单位清晨发生火患，屋内五人因吸入浓烟送院。

这起事件发生在今早（1月19日）6时许，地点是位于裕廊西5道第723座组屋。

送餐员哈西卜（27岁）告诉《联合早报》，单位住着一家六口，包括他的九旬高龄阿嫲、父母亲，妹妹及女佣。

“一大早母亲和女佣就起床为家人准备早餐，忽然发现客厅的一角烧起来，她们赶忙敲门叫醒我。”

哈西卜表示，当他打开门时，客厅已经浓烟滚滚，他于是赶忙报警，一家人疏散到走廊时，除他之外的其余五人全因吸入浓烟感到不适而送院。

民防部队受询时证实，当局在今早6时10分接到火患通报。民防人员抵达现场后，发现三楼一个单位起火，火势涉及到客厅内的物品，当局人员用压缩空气泡沫背包灭火。

单位内六名住户在民防人员抵达前已自行疏散，其中五人因吸入浓烟被送往新加坡中央医院。另有45名居民受影响在民防人员抵达前自行疏散。

初步调查显示，火患是从一辆电动脚踏车的电池烧起的，电动脚踏车事发时还在充电。

民防部队提醒，公众应注意防范类似火患，不要给电动脚踏车或电动踏板车充电过久或者充过夜，也不要购买或使用非原装电池。