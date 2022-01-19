培养实操人才 工教局与英伟达推出人工智能职场培训计划

（早报讯）从事人工智能行业不再是大学生的专利，经过培训的工艺教育学院学生也能投身到这股数码科技浪潮中，参与人工智能的实际应用工作。

工艺教育局与芯片与人工智能企业英伟达（NVIDIA）展开为期三年的合作，推出人工智能职场培训（AI Workforce Readiness Programme）计划，包括率先在工教中区学院设立配备英伟达超级计算系统的实体培训设施，让相关专业的学生参与开发中小企业等人工智能解决方案，提高他们的专业能力，以及进行实习和工作配对。

工教中区学院电子资讯与通讯科技学院副署长周伟杰今早（1月19日）受访时预计，每年会有近400名学生从中受益，包括今年4月入读首届人工智能应用高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程的新生，以及网络安全和网络系统等相关工读专业文凭课程（Work Study Diploma）的学生。

他希望能在未来三到五年培养1000名到2000名有人工智能就业能力的实用型人才。

教育部长陈振声今早出席了在工教中区学院校园举行的启动仪式。他致辞时表示，尽管人工智能常被人提及，但只有很少人了解人工智能究竟是什么。人工智能的核心是电脑模拟人类智能行为的能力，如今已广泛应用在制造、零售、银行和医疗等各行各业。

他举例，“在我们的日常生活中，人工智能被用来分析我们的偏好，在送餐应用推荐我们的下一顿吃什么，或是串流平台推荐视频；在银行业，银行欺诈专家利用人工智能，通过监控骗子行为并预测他们的下一步行动来智胜他们”。

我国于2019年11月推出全国人工智能策略，希望在2030年成为研发和采用具影响力及可扩展的人工智能方案的领导者。陈振声认为，要实现这一愿景，须培养有广泛互补技能和工作角色的各类人才。

“有一种普遍的误解，即人工智能仅指高端研究，只要高端研究人员。这并不准确。人工智能的工种范围很广，既有注重技术开发和数据工程等高级IT技能的技术重量级角色，也有专注操作和应用人工智能的角色，如数字营销专员，当中科技、应用和数据分析非常重要。因此我们的教育体系必须为整个经济体提供这一系列人才。”

陈振声说，我国理工学院和工教院是培养业务分析师、人工智能翻译、用户体验设计师、质量保证经理和营销分析师等一系列须要操作和整合人工智能系统人才的重要管道。

他也希望未来能有更多像英伟达这样的公司与本地高等学府合作，“培养出新一代具备满足未来经济需求所需技能的毕业生。这是新加坡成功的特殊因素”。