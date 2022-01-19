（早报讯）美国国债收益率高涨和高盛（Goldman Sachs）业绩未达预期，导致华尔街隔夜股市大跌，造成本地股市早盘横摆。

截至中午12点，新加坡海峡时报指数微跌0.27点或0.01%，报3279.77点。早盘最高点是3297.87点，最低点是3274.72点。

DailyFX策略师杨燕指出，高盛发布的第四季业绩低于预期。根据Refinitiv，该银行的每股收益（EPS）为10.81美元，而预期为11.76美元。

管理层指出，这是因为人力成本提高导致运营费用急剧上升、诉讼准备金增加和交易放缓所致。

周二纳斯达克指数指数跌2.60%，标普500指数跌1.84%，道琼斯工商指数跌1.51%。

上周，摩根大通（JPMorgan）和花旗集团（Citigroup）也发布了弱于预期的盈利预警。

杨燕指出，到目前为止，在美国这一轮财季中，约60%的标普500指数公司指人力成本和劳工短缺对收入产生负面影响。工资通胀可能对美国联邦储备局尽快提高政策利率以控制物价形成额外压力。

与此同时，美国10年期国债收益率也攀涨至1.875%的两年高位。基于债券是风险资产的替代产品，这给股价带来压力。国债收益率已连涨三天，并且没有任何即将停止的迹象。

杨燕提醒，若美债收益率继续走高，对利率敏感的科技股可能容易受到进一步回调的影响，因为通常他们的收益率不高，且杠杆率偏高。

美国联邦基金市场目前预计今年将加息四次，第四次加息的可能性为70%。继联储局发出将于3月开始加息以遏制通胀的信号，全球投资者的注意力将聚焦于联储局本月25日至26日的会议上。