五岁至11岁儿童中 六人接种疫苗后有不良反应但不严重

（早报讯）截至上个月31日，我国已为五岁至11岁儿童施打2万多剂冠病疫苗。其中，卫生科学局共接获六起不良反应报告，占注射剂数的0.03％，他们的情况都不严重。

根据卫生科学局今天（1月19日）发布的第九份冠病疫苗安全报告，这六起不良反应包括三起荨麻疹（hives）和眼皮、面部及嘴唇肿胀等过敏反应，以及头晕、发烧和呼吸急促各一起。没有孩童出现严重不良反应。

这是我国上月27日开始为五岁至11岁儿童接种冠病疫苗以来，当局针对这个年龄层发布的最新冠病疫苗安全报告数据。

12岁至18岁学生 有1170起不良反应报告

至于12岁至18岁学生，我国已施打逾66万剂冠病疫苗。其中，卫生科学局共接获1170起不良反应报告，包括83起严重不良反应报告，分别占注射剂数的0.18％和0.013％。

不良反应包括红疹、荨麻疹及面部和嘴唇肿胀，以及头晕、气短、胸闷、心悸、发烧和昏厥。这些症状一般在几天内就消退，也与国外通报的情况相符。

严重不良反应则包括过敏、皮肤问题、癫痫发作、头晕、昏厥、心肌炎、心包炎、心跳过速。

追加剂方面，截至上月底，共有221万7161人已接种了追加剂，当局共接获401起针对辉瑞／复必泰疫苗的不良反应报告，占注射剂数的0.03%；针对莫德纳的不良反应报告则有172起，同样占注射剂数的0.03%。