专家：下周前冠病病例或破2000起 但无须再收紧防疫

（早报讯）本地连续两天新增逾千起冠病病例，专家预计下周前每天新增病例将破2000起，但现阶段无须再收紧防疫措施。

传染病专家梁浩楠今日（1月19日）接受《联合早报》访问时指出，如果病例增加趋势不减，农历新年前可能突破3000起，不过他相信我国医疗体系经历多次疫情起伏后，现阶段有足够能力应付。

他预计到了4月至5月，奥密克戎变种毒株会在本地普遍传播，但多数确诊者的症状轻微如一般的伤风感冒，仅需居家隔离无需入院。

“南非的经验显示奥密克戎变种毒株传染力强，确诊者是感染德尔塔变种毒株者的三倍，但入院人数和后者相比只有一半。本地医疗设备充足，加上医护人员经历去年疫情高峰期后，已有更多应对经验，我认为不需要采取额外的防疫措施。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授也持同样观点。他指出，本地疫情走向与政府宣布收紧或放宽防疫措施，并无太大关联性，目前没有必要调整相关措施。

“我们去年11月初放宽防疫措施时，冠病病例没有像公众担心的那样上升，反而下降。我认为调整限制没有任何意义。”

专家：公众无需接种额外的追加剂

针对以色列一项实验初步数据显示，接种第四剂辉瑞冠病疫苗有助提高抗体水平，但仍不足以有效预防奥密克戎，两名专家都认为，公众无需接种额外的追加剂。

梁浩楠强调，打第四剂疫苗对已完成接种者而言，不会进一步减少他们感染重症的风险，目前的疫苗和追加剂已能提供有效保护，即使确诊也症状轻微。

他说，如今最危险的群体是尚未接种疫苗者，未接种者不应再拖延下去。

淡马亚则说：“关键在于要设法说服少数未接种的年长者去注射疫苗。”

他指没有证据显示第三或第四剂的疫苗，能长期显著对抗奥密克戎变种毒株，如果要改变策略要求公众接受更多的追加剂，等于让人曝露在风险中却没显著受益。