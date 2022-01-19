被指侮辱警员及伤害基督徒情感 革新党前主席杨耀辉被控

（早报讯）革新党前主席杨耀辉被指在社交媒体侮辱和威胁警员，以及蓄意伤害基督教徒的情感，今天（1月19日）下午被控上法庭。代表律师表示，杨耀辉有意抗辩。

31岁的杨耀辉总共面对六项控状，其中三项指他侮辱或威胁公务员，另三项则涉及蓄意伤害他人宗教和族群情感的言语或行为。

根据控状，杨耀辉在2020年11月3日，两次在他个人的社交媒体Instagram页面对新加坡警察部队的乔纳森·欧阳副警监（DSP Jonathan Auyong）说出侮辱或威胁的话。

2021年1月11日，他又被指在同个平台对乔纳森·欧阳作出侮辱性言论，其中包括诅咒他感染“武汉病毒”、指他是个“可悲的懦夫”和“专制政权的合作者”，以及在一张军人开枪执行死刑的照片上贴文，指这是乔纳森.欧阳“应得的下场”。

杨耀辉作出这番言论，是因为他指乔纳森·欧阳早前针对“网络公民”（The Online Citizen）主编许渊臣和文章作者迪科斯塔涉嫌诽谤的事报警之后，又担任此案的调查官，他认为这样的安排很“荒谬”。

另外，杨耀辉也被指在2020年11月在个人面簿网页贴文，指“反对同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT），为李显龙总理祈祷，和支持人民行动党的基督徒”是“最大的笑话”。

他也被指在2021年2月23日以及26日，在Instagram网页指出他认为“想法极端”的几家教会。

主控官在庭上提醒杨耀辉，这期间应当注意他上载到社交媒体的内容，如果内容再度涉及侮辱、威胁警员，或伤害他人种族和宗教情感，控方可能会撤销保释。

杨耀辉身穿黑色T恤和迷彩长裤，在母亲的陪同下出庭。他聆听控状时双臂交叉，除了与律师对话外，全程保持沉默。

法官允许他以5000元保释在外，担保人是他的母亲。

案展至2月25日进行审前会议。