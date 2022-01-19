遭假冒发送钓鱼邮件 最高法院吁公众别回复

（早报讯）本地出现假冒最高法院发送的钓鱼邮件，传召公众出庭，藉此向他们索取名字和身份证号码。最高法院提醒公众，收到这种钓鱼邮件时，切勿向发件人透露任何个人或银行资料。

最高法院今天（1月19日）发文告指出，近日本地出现多个自称是最高法院发出的钓鱼邮件，传召收件人出庭。发件人所使用的电邮是“info1@judiciary.gov.sg”，他们也通过“Dropbox Business”文件寄存服务（file hosting service）与收件人分享一份名为“GOV.SG-LETTER011822.PDF”的附件。

文告指出，我国司法机构不会使用“@judiciary.gov.sg”的域名（domain name）向公众发送电邮，也不会通过Dropbox Business发送信息。此外，只有经过授权的人才可以发送法律文件。若公众被法庭传召，或被要求向法庭提供资料，他们会收到法院主簿官(registrar)的通知或是由法庭发出的信件。

最高法院提醒，任何收到此类邮件的人不应回复，也不要向发件人透露任何个人或银行资料。公众也不应从邮件中下载任何附件或点击电邮中的链接。

公众若有任何疑问，可电邮SUPCOURT_Registry@supcourt.gov.sg或在办公时间（周一至周四，早上9时至下午5时30分；周五早上9时至下午5时）拨电6557-7495，联系最高法院登记处。

如果有相关钓鱼邮件的线索，公众可联系警方热线1800-255-000或前往www.police.gov.sg/iwitness举报。公众也可拨打防诈热线1800-722-6688了解详情。