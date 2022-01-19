全球最佳可持续发展企业百强 城市发展与星和列第五和第72

（早报讯）我国三家公司入选“2022年全球最佳可持续发展企业百强榜单”，其中城市发展（CDL）排名全球第五，是此榜单中全球排名最前的房地产发展商。

我国电信公司星和（StarHub）则排名全球第72，是此榜单中全球排名最前的无线电信服务业者，以及全球排名第三、新加坡排名第一的电信公司。

加拿大商业杂志与研究公司企业爵士（Corporate Knights）周三（1月19日）发布此年度榜单。它评估了全球6914家营收超过10亿美元的公司，选出在可持续发展方面表现最好的100家公司。

城市发展第13年入选

城市发展是连续第13年入选，星和则是第七次入榜。另一家入选的我国挂牌公司是凯德投资（CapitaLand Investment），它排名第75。

城市发展的文告指出，公司今年从排名第40一举跃升至排名第五，这是它自2010年以来取得的最佳表现，并且连续第四年在此榜单上全球排名最前的房地产发展商。“城市发展将加强其排放途径和减碳努力，以实现它在2030年的净零目标。公司将继续利用现有和新兴的科技创新来减少建筑能源消耗。”

城市发展集团首席执行长郭益智说：“在我们加入实现净零排放的全球势头、为环境脱碳尽一份力时，我们也希望看到更多的公司加入。只有通过与我们的合作伙伴和利益相关者合作，才能对我们的价值链产生积极的影响，大家可以共同建立一个更有弹性和可持续发展的未来。”

星和晋升八位次

星和公司从去年的排名第80，晋升了八个位次。

星和企业服务总裁黎季仪说：“我们的核心价值观是要成为一个可持续发展和负责任的利益相关者，这将我们的整个团队、客户和股东联系在一起，并且是所有工作的核心所在。它被嵌入到我们的日常业务运营中，是公司‘DARE+’五年转型的一个关键支柱。”