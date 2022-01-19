独立财务顾问：乐斯太平洋控股收购献议 不公平但合理

（早报讯）乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）独立董事的独立财务顾问ZICO Capital认为，收购者TKL & Family公司的每股0.485元全面收购献议，并不公平但合理，因此认为独立董事可以推荐股东接受收购献议。

乐斯太平洋的独立董事已接受独立财务顾问的建议，在公司周三（1月19日）发给股东的文件中，建议股东接受收购献议。

独立财务顾问在决定该献议是否公平时，是考虑到：一、收购价隐含的股价与重估净资产值比（P/RNAV）为0.64倍以及收购价比每股重估净资产值低36.1％；二、收购价隐含的0.64倍的股价与重估净资产值比，低过之前的私有化交易的平均和中位数股价与净资产值比（P/NAV）或股价与重估净资产值比。

在决定该献议是否合理时，是考虑到其他方面的因素，包括收购价比宣布献议之前一年、六个月、三个月和一个月的交易量加权平均股价，高出37％、30.3％、23.5％和21％。收购价也比宣布献议前最后交易日的交易量加权平均股价高出19.6％。独立财务也考虑到该股的交易量在之前的12个月都偏低，收购献议为想要套现投资但因为交易量低而难以这么做的股东，提供了一个退出的选择。

乐斯太平洋的大股东通过所拥有的TKL & Family公司，于去年9月间宣布向乐斯太平洋其余股东提出先决条件自愿性收购献议（pre-conditional voluntary general offer），有意将公司除牌私有化。

收购方为11人组成的财团，其中包括了乐斯太平洋主席兼总裁张丰霖。当时收购方已经得到的不撤销保证（irrevocable undertaking），约占公司股权76.44％。

这个收购献议预定在2月3日下午5点30分截止。

乐斯太平洋周三股价闭市持平于0.48元。