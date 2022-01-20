（早报讯）全球经济展望不明朗再次引起投资者担忧，本地股市昨天（1月19日）持平作收，仅升3.90点或0.12％，闭市报3283.94点。

美国华尔街隔夜股市继续走低，纳斯达克指数跌1.15%，标普500指数跌0.97%，道琼斯工商指数跌0.96%。

今天（20日）值得关注的股票如下：

*胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）今早发布业绩，2021财年下半年每单位可派发收入（DPU）同比下滑31.4%至1.57分，总派发收入同比下挫30.1%至1686万元。

这主要是因为上一个财年的比较基础较高，包括来自前几年的一次性展期调整（rollover adjustments），以及2020财年上半年为了应对冠病不明朗情况而保留DPU。若排除调整和保留的DPU，下半年的DPU则增加11.3%。

信托全财年每单位收入为3.05分，同比增加10.5%；总派发收入也增加11.7%至3250万元。

*DiSa Digital Safety今早表示已通过占股40%的联营公司Digital Life Line签署了概念验证协议，与两家本地大型私人医疗保健服务供应商合作，测试它正在申请专利的自动抗原快速检测（ART）系统的可扩展性。

*辉联集团（Vibrant Group）昨晚表示，子公司宝金能源国际控股（Blackgold International）已缴清了西澳大利亚地方法院判处的7665.30澳元罚款。澳大利亚证券和投资委员会之前指宝金能源国际控股在2017年底后四个月内未向该委员会提交年度财务报告，而就此申请对它发出庭令。

*新加坡航空公司（SIA）宣布，在100亿新元多元货币中期票据计划下发行总值6亿美元（约8亿新元）的票据，其固定利息为3.375％。

*房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）在柬埔寨兴建的Royal Platinum综合用途项目的主要建筑工程进展顺利，总共28层楼中已建到10层楼。该项目建有851个住宅单位和50个商业单位，是集团在柬埔寨首都金边的第二个综合用途项目。

集团透露，项目的总开发价值为2亿2000万美元，销售表现进展良好。柬埔寨政府之前宣布，完成疫苗接种的外国人入境免隔隔离，让集团对2022财年展望感到乐观。

*中国神山果农控股（China Shenshan Orchard Holdings）发布盈利预期，2020年7月至2021年12月底的财年里，集团估计将取得净利，主要是从收购宏坚公司（Great Resolute）和脱售Sea Will International中获得一次性收益，以及在交易完成后从奇异果业务中赚取营运盈利。如果不包括这些贡献，集团在该财年将蒙受净亏。