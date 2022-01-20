中华总商会正式宣布高泉庆当选第61届董事会会长

（早报讯）新加坡中华总商会今早（1月20日）正式宣布，联发集团执行主席高泉庆当选第61届董事会会长，将接过现任会长黄山忠的领导棒子。

高泉庆将在接下来三年任期内带领总商会，为商界服务。

新一届董事会也选出三名新的副会长，他们依序是普华永道新加坡（PwC Singapore）亚太区私营及初创企业服务部主管合伙人吴绍均、星金融发展（Sing Investments & Finance）执行董事兼总裁李思亮，以及昇菘集团总裁林福星。

总商会表示，总商会董事会多年来定期更换新血，与时并进。在这次的选举中，为总商会贡献巨大的九名资深董事决定退出董事会，让新一代商界领袖接手会务。

其中包括前任会长蔡其生和吴学光董事，他们退出董事会后分别荣任总商会名誉会长和荣誉董事。

总商会在新一届董事会中引入10名新董事，他们来自多元领域，包括旅游休闲产业、医疗保健服务、先进制造业、可再生能源、金融科技和物联网解决方案。

第61届董事会成员的平均年龄为58岁，保持自第59届董事会（2017年）以来董事会成员年轻化的趋势——该届的平均年龄为60岁。

新一届董事会10名新董事的平均年龄仅为49岁，其中最年轻的两位商界领袖分别是新康国际医疗私人有限公司执行董事陈炜耀（40岁）和星雅集团高级副总裁（企业发展与风险管理）吴修撰（40岁）。

全体董事将于今年3月15日在第61届董事会就职典礼上宣誓就职。