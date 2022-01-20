涉冒用身份注册预付电话卡 五男女被控

（早报讯）涉嫌冒用他人身份非法注册超过460张预付电话卡，五名手机店经销商和店员被控上法庭。

根据警方文告，年龄介于22岁至40岁的四男一女，被指非法取得个人资料，在未经授权就使用他人资料和触犯滥用电脑法令（Computer Misuse Act）的条例下，今天（1月20日）被控上法庭。其中，40岁的手机店经销商，还被指在没有合法证件下经营汇款业务和提供跨境汇款服务，将面对额外的控状。

调查显示，从2018年12月至2020年8月，五名男女涉嫌滥用他人资料，注册超过460张预付电话卡。其中一名经销商涉嫌利用护照的复印本注册预付电话卡。

根据刑事法典第416A节冒充他人欺骗罪，以及滥用电脑法令，未经授权篡改电脑资料，若罪成各可判高达1万元罚款或最长三年监禁，或两者兼施。

根据付款服务法令，无照从事跨国汇款服务一旦罪成，可被判坐牢长达3年，罚款高达12万5000元，或两者兼施。未经许可经营汇款服务，则可面对最高10万元的罚款，或长达两年的监禁，或两者兼施。

警方强调，当局严正看待手机零售商和店员利用和盗用他人的资料把预付电话卡售卖给大耳窿进行非法放贷活动的罪案，将不遗余力地打击这类的非法活动。

警方也提醒民众应避免购买已预先注册的预付电话卡，并留意自己的身份证明文件，以免被手机店零售商或店员在登记预付电话卡时误用这些文件。此外，民众在进行汇款及货币兑换交易时，应与银行或合法机构接洽，因为无牌机构可能是骗子或洗黑钱，甚至是恐怖分子融资的渠道。