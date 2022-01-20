本地股市早盘微涨0.22%

（早报讯）美国华尔街隔夜股市继续走低，本地投资者也欠缺方向，周四（1月20日）早盘处于横摆状态。

截至中午12点，新加坡海峡时报指数微涨7.15点或0.22%，报3291.09点。早盘最高点是3292.78点，最低点是3269.45点。

海指成份股早盘约一半上扬，领涨的依次是怡和控股（JMH）和大华银行（UOB），分别上扬1.40%和1.27%，报59.36美元和30.27元。

下跌的成份股有11只，领跌的依次是（Venture Corp）和香港置地（HongkongLand），同样下跌0.73%，分别报5.46元和1.37元。

DailyFX策略师杨燕指出，由于投资者权衡通货膨胀上升及它对美国联邦储备局收紧货币政策的影响，华尔街股市周三收低。

纳斯达克指数跌1.15%，标普500指数跌0.97%，道琼斯工商指数跌0.96%。

防御性消费必需品和公用事业表现优异，而与周期性相关的非必需消费品、金融和信息科技板块则落后。杨燕说：“这反映华尔街的谨慎情绪。最近，投资者从对利率敏感的科技股转向价值股，试图消化今年多次加息的影响。”

她表示，下周的联储局会议将成为市场焦点，因为市场参与者将仔细观察联储局的紧缩路线图。

在盈利方面，一系列乐观的业绩缓解成本上升的担忧，并且扶持了市场情绪。美国银行（Bank of America）的盈利超出分析师预期。随着信贷质量的改善，该银行还释放了8.51亿美元的准备金。摩根斯坦利（Morgan Stanley）的每股盈利也超过市场预期。

消费巨头宝洁（P&G）也公布优于预期的盈利，该公司上调了对今年销售增长的展望。该公司表示，价格上涨有助于抵消商品和运费上涨的影响，但预计通胀将对2022财年业绩形成更大压力。