无照提供医美服务 “美容师”判坐牢12天

（早报讯）无行医执照的“美容师”半年内在家里为约40名顾客注射肉毒杆菌和溶脂针，还要求顾客签署一份免责声明书，若完成疗程后出事，顾客须自行承担责任。

现年36岁的玛丽（Tiers Marie）面对四项触犯医疗注册法令的控状，控方以其中一项提控，余项由法官下判时一并考虑。

被告昨天（1月19日）认罪后被判坐牢12天，但她对判决不满，提出上诉。她目前以1万元保释在外。

根据案情和控状，被告从2019年8月开始在社交媒体平台Instagram上宣传打肉毒杆菌和溶脂针的医美服务，但她不持有任何行医执照，也没有正规店面，所有顾客都在她芽笼东1道第131座组屋的住家内接受医美疗程。

新加坡卫生科学局在2020年12月16日接获公众举报后，也通知卫生部以一同跟进。当局在隔年2月8日下午5时45分联合突击被告住所，并搜获许多针头、不明液体和麻醉药膏等物品。

被告承认在2020年9月至2021年2月期间，亲自为10名顾客注射肉毒杆菌，并为另30人注射溶脂针，其中包括一名28岁女子。

这名受害者在2021年月6日通过Instagram预约接受溶脂服务，并于当天早上11时30分抵达被告住家。

自称为“美容师”的被告为受害者进行溶脂疗程前，解释了疗程的潜在副作用，并要求受害者签署一份免责声明书。

被告过后在受害者的手臂、腹部和腰部涂抹麻醉药膏，并打了数十次溶脂针。受害者过后向被告支付了864元。

控方表示，被告没有行医执照，却让顾客置身险境，还为了自保要求顾客签署免责声明书，显示她知道自己理亏，因此促请法官判她坐牢二至四周。

代表律师替被告求情时说，所有顾客完成各自的医美疗程后都未出现不良反应，被告事后也一直配合当局调查，恳请法官从轻发落。