诺得力士阿尔法收购公司今晚8时公开发售新单位

（早报讯）本地股市第三家特殊目的收购公司（SPAC）——诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition，简称NTAA）今晚8时将开始发售新单位，每单位售5元，计划筹集1亿5000万元资金。新单位的认购截止日期是1月25日，并预定在1月27日上午9时开始在新交所主板首日交易，45天后（3月14日）股票和凭单分开挂牌交易。

根据NTAA的招股书，它在首次公开售股（IPO）将发售1000万个单位，包括950万配售单位和50万公开发售单位。公开发售单位包括1股普通股和0.5股凭单。凭单的行使价为5.75元。

NTAA的保荐商组合（Sponsor Group）包括私募股权基金Novo Tellus PE Funds 2（NTAA的保荐商）、New Earth Group 2公司（保荐商的管理合伙人，general partner）、以及为保荐商提供咨询的诺得力士资本合伙人（Novo Tellus Capital Partners）。

根据招股书，保荐商组合过去十年投资的新交所挂牌公司市值增加超过300％。它寻找的收购目标是在印度—太平洋地区的科技和工业公司，乘搭5G、工业4.0、物联网、云计算、人工智能等科技势头。

NTAA公司的执行主席兼首席执行官陆伟山，也是诺得力士资本合伙人的联合创办人兼首席执行官，并且是新交所挂牌公司永科控股（AEM）的主席以及多家新交所挂牌公司的董事，包括杰纬特科技（GVT）和奇益（Procurri）。

NTAA已获得包括淡马锡旗下公司Venezio Investments在内的13个基石投资者签约，以发售价每单位5元认购总共1600万单位（基石单位）。此外，保荐商已签约，以发售价认购NTAA的400万单位，并且同意以每股0.50元，认购1400万股凭单。同时，NTAA有权要求保荐商另外认购多达200万元或400万股凭单。

保荐商也将通过NTAA的私下配售，以2万5000元的价格，认购750万股股票（发起人股票）。这批B股将不会在新交所交易。