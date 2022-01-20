当街打德士司机 洋教师判监六周

（早报讯）洋教师当街打德士司机，今早（1月20日）被判入狱六周。

《新明日报》日前报道，加拿大籍被告肖恩·罗斯（51岁）被指在2019年2月14日傍晚5时许，在汤申大厦的德士站蓄意伤害一名德士司机，推对方的胸口四次和踢他的大腿两次。

被告不认罪，案件经审讯后，法官今早判被告罪成，并判他入狱六周。

被告案发时是澳大利亚国际学校的教师。

审讯揭露，案发当天，被告带着儿子在汤申大厦上了受害者的德士。被告和德士司机因为路程发生了口角，德士司机因此将两人载回德士站，要他们离开。

到了德士站，被告和德士司机都下了车，继续争吵。过程中，被告推了德士司机的胸口四次，还踢了德士司机的脚两次。

德士司机供证时说，他原本已经想离开，但被告不让他走，还动手打了他。被告反指德士司机咄咄逼人，他为了保护患有自闭症的儿子，才会想要把德士司机推开。

法官今早下判时指出，事发过程都被闭路电视拍了下来，视频显示事发过程更接近受害德士司机的说法。而且，他认为被告一直在改变自己的说辞以及辩解，说法更像是为了脱罪事后编造的借口。

法官下令被告赔偿德士司机411元。

控方指出，德士司机事后就医。根据医生报告，除了胸口、左肩、以及左前臂红肿以外，司机的右小腿上留下了四公分长的擦伤。主控官认为，按照德士司机的伤势，以及被告的行为，应该判他坐牢至少7周，并且要求他赔偿411元。这包括受害司机的医药费、因病假所失去的收入等。