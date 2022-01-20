Vistra Trust被金管局罚款110万元

（早报讯）本地信托公司Vistra Trust触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例，被新加坡金融管理局罚款110万元。

金管局周四（1月20日）发表文告说，于2019年4月至6月调查发现公司违反AML和CFT规定。

Vistra Trust拥有信托公司法令（Trust Companies Act）的执照，公司业务包括成立信托和提供信托服务。可是，公司没有采取足够的措施确认信托相关方是否有更高的洗黑钱或为恐怖活动融资的风险。这导致公司无法识别一些较高风险户头，更没有加强这些户头的客户尽责调查（Customer Due Diligence，简称CDD）措施。

公司也没有对一些被确认风险较高的户头采取更严格的CDD措施，尤其没有核查信托委托人（trust settlor）的财富和资金来源，也没有获得公司高级管理层人员的批准开设这些户头，或继续与这些较高风险户头有生意往来。

公司已缴付罚款并采取改正措施，而金管局也指示公司委任独立机构查核改正措施，并向金管局提呈调查报告。