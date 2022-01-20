SPAC公司珀伽索斯亚洲 公开发售单位获得7.8倍认购率

（早报讯）特殊目的收购公司（SPAC）珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）公开发售给公众的60万单位，获得7.8倍认购率，国际配售的2500万单位则获得超额认购。

珀伽索斯亚洲发售的首次公开售股（IPO）单位，每单位售价5元，每个单位由1股普通股和0.5个凭单组成，凭单的行使价为5.75元。

根据珀伽索斯亚洲，它在1月19日中午认购截止时，共收到公众申请认购468万4700单位，总额2340万元。成功认购的公众计600人，获得国际配售单位的投资者达195家。

珀伽索斯亚洲的单位将在明天（21日）早上9点于新交所主板首日交易，成为第二家在本地上市SPAC，比祥峰科技收购企业（VTAC）迟一天。

珀伽索斯亚洲的保荐商包括管理着超过300亿欧元资产的法国另类资产管理集团Tikehau Capital，以及全球头号奢侈品集团LVMH（路威酩轩集团）主席阿尔诺（Bernard Arnault）的家族投资公司Financiere Agache。保荐商已推出两个SPAC上市，其中一家至今仍是欧洲最大宗的SPAC上市。

珀伽索斯亚洲是第一家由国际保荐商支持的新加坡上市SPAC，它将放眼亚太寻找收购目标，专注于消费、金融、房地产、保险等方面由科技支持的领域，有关公司的业务模式须具有高度可扩充性。