（早报讯）中国央行下调基准贷款利率，提振投资者的情绪，新加坡海峡时报指数昨天（1月20日）全日起10.88点或0.33％，闭市报3294.82点。

亚洲股市也普遍上扬，香港股市更是大涨逾3％。

华尔街隔夜股市持续下挫，纳斯达克指数跌1.30%，标普500指数跌1.10%，道琼斯工商指数跌0.89%。

今天值得关注的股票：

*新电信（Singtel）今早宣布，旗下Singtel Alpha Investments以5000亿印尼盾（4800万新元）购买印度尼西亚银行PT Bank Fama International的24亿新股，相当于该银行的16.26%股权。该银行截至去年6月底的非审核净资产值为1.04万亿人民币（9980万新元）。

*吉宝资本控股（Keppel Capital Holdings）已争取到亚洲基础设施投资银行（AIIB）成为吉宝数据中心基金II（KDC基金II）的投资者，并为KDC基金II实现了包括共同投资资本在内的承诺总额11亿美元的成交额。

AIIB通过平行基金结构向KDC基金II投资1亿美元，以及共同投资5000万美元。该基金将专注于对亚太和欧洲快速增长的数据中心领域进行战略投资。

该基金于2020年12月启动，已经吸引了来自亚洲和欧洲的不同投资者。除了亚投行，该基金还吸引了来自主权财富基金、金融机构、保险基金和养老基金的投资。

*强枫控股（Keong Hong Holdings）今早要求恢复交易。

*营养屋国际（NutryFarm International）今早要求恢复交易。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）昨晚表示已以6亿7550万元完成对12家中国房地产特别目的公司（SPV）的收购，还剩下一家中国房地产特别目的公司未完成收购。它已动用售股集资当中的97.5%，来部分资助以上收购。

*仁恒置地（Yanlord Land）在上海第二次推出的公寓项目仁恒海上源的单位已经售罄。集团卖出226个单位，以每平方公尺11万5000元人民币（约2.4万新元）的平均价格成交，取得约40亿1800万元人民币的销售。该股涨0.89％，收报1.14元。

*丰益国际（Wilmar International）就印度合资公司阿达尼丰益（Adani Wilmar）的首次公开售股（IPO）披露最新进展，集团前天已向印度古吉拉特邦的公司注册处提交非正式招股说明书，阿达尼丰益将发行面值1卢比（约0.018新元）的新股，筹集高达360亿卢比（6.5亿新元）。