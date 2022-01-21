SPAC珀伽索斯亚洲首日交易开盘微涨0.2%

（早报讯）特殊目的收购公司（SPAC）珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）首日上市交易，今早（1月21日）开盘价微涨0.2%，报5.01元。

截至今天上午9时10分，该公司的交易量为14万零900个单位。

该公司发售的2560万个IPO单位，每单位售价5元，每个单位由1股普通股和0.5个凭单组成，凭单的行使价为5.75元。

公开发售给公众的60万单位，获得7.8倍认购率，国际配售的2500万单位则获得超额认购。

它在1月19日中午认购截止时，共收到公众申请认购468万4700单位，总额2340万元。

成功认购的公众计600人，获得国际配售单位的投资者达195家。

珀伽索斯亚洲是第一家由国际保荐商支持的新加坡上市SPAC。

四个保荐商当中，法国另类资产管理集团Tikehau Capital管理着超过300亿欧元的资产，2014年已在新加坡设立亚洲总部。Tikehau Capital最近在欧洲推出Pegasus Europe上市筹得4亿8360万欧元，是至今欧洲最大宗的SPAC上市。

珀伽索斯亚洲总裁帕雷克也是Tikehau Capital的亚洲、澳大利亚和新西兰业务主管。

另一家保荐商是Financiere Agache，它是全球头号奢侈品集团LVMH（路威酩轩集团）主席阿尔诺（Bernard Arnault）的家族投资公司。

Pegasus Europe的保荐商兼联席总裁迭戈德乔治（Diego de Giorgi）和穆斯蒂尔（Jean-Pierre Mustier），也是珀伽索斯亚洲的保荐商。