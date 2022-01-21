樟宜机场上月迎81万7000乘客人次 创疫后新高

（早报讯）新加坡樟宜机场去年的乘客流量虽不及2019年，但每月稳定增长，12月接待的乘客共有81万7000人次，创下疫情后新高。

根据樟宜机场的线上刊物“Changi Journeys”，该机场去年接待的乘客总数为300万人次，与2019年的6800万乘客人次虽相差甚远，但随着疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）逐渐扩大，去年的客运量比起2020年，逐月稳定增长。VTL现已扩展到超过20个国家，更多客机也因此在新加坡起降。

去年12月16日，捷星航空宣布开通每周四次墨尔本往返新加坡的航班，所有四趟抵新航班都是VTL航班。这是捷星波音787客机停飞长时间后，再度投入运作。

樟宜机场集团航空业务发展董事总经理林振杰指出，樟宜机场去年12月的客运量已恢复至疫前超过10%的水平。

“长远来说，我们坚信樟宜机场能够随着边境的开放逐步恢复，我们将积极地与航空伙伴以及国内外的旅行社合作，支持旅游发展。”

航空货运成绩不俗

新加坡在客运方面虽仍处于恢复阶段，但本地在去年的航空货运上取得不错的成绩。去年航空贸易的进出口量相比2019年超出9%。主要运载个人防护设备（简称PPE）、药品、食品等必需品，以最大程度减少供应链产业受影响。

樟宜机场去年也迎来了新加入的六家客运和货运航空公司，它们分别是韩国初创航空公司Air Premia、香料航空旗下货运部门SpiceXpress、海湾航空（Gulf Air）、星宇航空（STARLUX Airlines）、塔斯曼货运航空以及日本航空ZIPAIR。