新报业媒体旗下电台数码收听率上升12.2%

（早报讯）本地有更多听众透过手机应用或网站收听新报业媒体旗下五家电台的广播节目，2021年的数码收听率环比上涨12.2%。

Triton Digital的数据显示，新报业媒体的免费数码音频串流应用Awedio的下载量也在去年增加9.1%，总下载量截至去年11月达到近56万。

根据市场研究机构GFK的调查，在年龄介于25岁至34岁的听众当中，UFM100.3是本地所有华语电台中，平均收听率最高的。电台96.3好FM则是新报业媒体旗下所有电台中，平均收听时长最高的电台。96.3好FM的听众平日每天平均会花1.7个小时收听节目，周末则每天花1.9小时。

Kiss92 FM最受学生和年轻人欢迎，平日每天的收听时长平均为1.4小时，是所有英语电台的榜首。ONE FM 91.3最受白领人士欢迎，他们收听这一电台的最大原因是能“发现新的歌曲”。

GFK共针对3000名15岁及以上的听众进行这项调查。

另一项由Milieu Insights进行的调查显示，MONEY FM 89.3连续第二年成为我国最具影响力的电台。这一电台在专业人员、经理、执行人员及商人（PMEB）的听众群中最受欢迎，紧接着是大学生听众。

听众在问卷调查中，在“新闻”“话题讨论”以及“采访专家”的项目中，给予MONEY FM 89.3的评分比行业平均高出不少。共有超过2000人参与这项调查。