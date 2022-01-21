（早报讯）随着华尔街隔夜股市持续下挫，本地股市早盘也陷入横摆状态。

截至今天（1月21日）中午12点，新加坡海峡时报指数微跌2.07点或0.06%，报3292.75点。早盘最高点是3298.94点，最低点是3281.58点。

海指成分股早盘一半上扬，领涨的依次是泰国酿酒（ThaiBev）和新翔集团（SATS），分别上扬1.53%和1.02%，报0.665元和3.98元。

下跌的成分股有八只，领跌的依次是星展集团（DBS）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别下滑1.08%和0.9%，报35.60元和2.20元。

特殊目的收购公司（SPAC）珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）首日交易，今早开盘价微涨0.2%，报5.01元，但过后回落至5元发售价的价位。

该公司发售的2560万个IPO（首次公开售股）单位，每单位售价5元，每个单位由1股普通股和0.5个凭单组成，凭单的行使价为5.75元。

公开发售给公众的60万单位，获得7.8倍认购率，国际配售的2500万单位则获得超额认购。

它在1月19日中午认购截止时，共收到公众申请认购468万4700单位，总额2340万元。

DailyFX策略师杨燕说，喜忧参半的美国企业盈利和美国联邦储备局紧缩政策的前景引起投资者深思，华尔街股市连续第三天下跌。

美股隔夜回吐盘中涨幅，并在交易的最后一小时暴跌，凸显了脆弱的投资者情绪。

纳斯达克100指数从12月的高点下跌了10%以上，进入了技术性调整。投资者将关注下周三的联储局会议，以寻找该央行紧缩路线的蛛丝马迹。

杨燕预料，美国央行可能会提供有关首次加息时间和何时考虑开始资产负债表正常化的线索。

与此同时，尽管串流平台Netflix第四季的营收和盈利都超过预期，但由于它的前瞻展望（forward outlook）仍低于市场预期，因此股价在盘后交易中暴跌19%。

Netflix预料在今年第一季增加250万个订户，远远低于市场预期的693万，也从去年第四季的828万订户增幅急剧下降。

香港股市继昨天大涨3.42％后，今天早盘回落。中国当地银行连续第二个月降低了借贷成本，这与中国人民银行本周早些时候将中期借贷便利利率下调10个基点的举措一致。也有消息传出，中国正在起草允许房地产发展商更易获得商品房预售托管账户中资金的规定。

杨燕说，这是中国正在放宽货币政策以缓冲经济放缓的另一个迹象。利率下降和房地产规则的放宽推动了人们对港股的兴趣，周四有65亿4000万港元的资金净流入港股，是2021年8月31日以来的最高水平。