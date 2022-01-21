占逾七成新增病例 奥密克戎成我国主要冠病毒株

（早报讯）奥密克戎冠病毒株已取代德尔塔毒株，成为在新加坡传播的主要毒株。每日新增病例中有超过七成感染奥密克戎，但多数病患的情况不严重。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（1月21日）在记者会上说，奥密克戎毒株肆虐全球，并已传入新加坡。“好消息是，现有的冠病疫苗对奥密克戎仍然有效。比起德尔塔毒株，感染奥密克戎者的症状也较不严重。”

不过，他提醒，我国仍未看到奥密克戎毒株的全面影响，因此现在仍不是解除疫苗接种差异化措施的时候。“我们不能把新加坡人的健康当赌注。”

卫生部文告指出，本地疫情持续受控，尽管聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳者从上周的每日800起攀升至昨天的1472起，住进加护病房的病患仍维持在低水平，共14起。今年首20天当中，有九天没出现冠病死亡病例。

与此同时，随着我国扩大让家庭医生通过抗原快速检测（ART）诊断轻症病患的程序，ART检测呈阳者也有所增加，过去一周平均每天有800人在医疗设施进行的ART检测呈阳。

卫生部预计，下来数周的确诊病例料将激增，可能每两三天就翻倍，甚至可达每天至少1万至1万5000起新病例。卫生部医药服务总监麦锡威副教授指出，这一波奥密克戎疫情或将持续至2月初，也就是农历新年期间。

不过，南非和英国的数据显示，尽管整体确诊数字急剧攀升，住院和死亡人数的增幅却较缓慢。有鉴于此，卫生部强调，我国应把重点放在加护病房的病患人数，而不是每日新增病例数。

当局也提醒，奥密克戎的传播力较强，意味着公众仍不能松懈防疫，因为确诊人数失控上升仍可能导致医院和加护病房不堪重负。