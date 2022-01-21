本月24日起 医院和住院护理设施暂停探访

（早报讯）从下周一（1月24日）开始，所有医院和住院护理设施将禁止访客探访，直至下个月20日。

政府抗疫跨部门工作小组今天（21日）宣布这项新措施，受影响的包括公共、私人和社区医院，以及住院护理设施。

根据卫生部发出的文告，这期间所有医院和住院护理设施有权自行决定，是否要为特殊情况另做安排，例如病危患者、孩童病患、刚生产的母亲等。任何访客都必须遵守安全管理措施，包括在到医院前的24个小时，自费完成抗原快速检测。

卫生部说，根据其他国家应对奥密克戎的经验，大量职员受感染将扰乱生意运作。即使患者没有症状或症状轻微，但是他们仍得被隔离，因此缺席率将显著上升。要在这样的情况下确保本地医疗系统运作如常会是一大挑战。暂停探访是为了保护病患和医疗人员，尤其是弱势群体。

此外，卫生部医药服务总监麦锡威副教授也在今天举行的记者会上说，医院将延迟进行一些非紧急的治疗，直到社区里的奥密克戎高峰期结束之后，请公众谅解。

卫生部上一次禁止访客到医院探访是在去年9月24日至11月22日之间。当时因为德尔塔变种毒株的出现，本地正经历一波疫情高峰，社区病例增加，医院职员、病患与访客中也出现多起病例。

目前这波疫情由奥密克戎变种毒株带动，我国每日新增病例数目在开年之后迅速反弹，昨天公布的每周社区病例增长率达2.17，是时隔四个月后再次突破2的水平。