12岁至17岁孩童及青少年下月起可接种追加剂

（早报讯）12岁至17岁的孩童及青少年2月初可开始接种追加剂，16岁和17岁者将先收到邀请。

抗疫跨部门工作小组今天（1月21日）宣布，政府考虑了冠病疫苗专家团的建议后，决定为12岁至17岁的孩童和青年施打冠病疫苗追加剂。

政府早前宣布，2月14日起，完成冠病疫苗接种者270天内没打追加剂，“已完成接种”的状态将失效，转为未完成接种。

上述270天有效期的规定也适用于12岁至17岁者，但会延迟一个月生效，好让这个年龄段的孩童和青少年有更多时间接种追加剂。这意味着，从3月14日起，他们完成接种两剂疫苗后，“已完成接种”的状态只会维持270天。他们将在接种第二剂疫苗的五个月后，收到接种追加剂的邀请。

16岁和17岁青年将在2月初率先受邀接种追加剂。12岁至15岁少儿随后会收到邀请。

12岁至17岁的孩童及青年须获家长同意才能预约接种追加剂。与接种首两剂疫苗一样，家长和监护人将收到手机短信通知，并可通过个人化链接预定接种日期。这些孩童和青年可到任何提供辉瑞／复必泰疫苗的接种中心接种追加剂。

13岁以上者到接种中心无需家长陪同。就读特别教育学校的12岁以上特需学生则与接种首两剂一样，必须在家长或监护人陪伴下接种追加剂。卫生部和保健促进局将与特别学校合作，稍后会公布有关特需学生接种追加剂的安排。

另一方面，抗疫跨部门工作小指出，竹脚妇幼医院的初步调查指出，5岁至11岁孩童接种两剂辉瑞／复必泰的儿童剂量疫苗后，体内产生大量抗体。他们接种后出现不良反应的概率比青少年来得少，至今没有人需要接受医疗审核或住院治疗。政府因此鼓励所有5岁至11岁的孩童接种冠病疫苗。

12岁至17岁孩童及青少年如果基于医疗原因，不适合接受辉瑞／复必泰疫苗，可根据一项特别公共卫生计划，接种科兴疫苗追加剂。不适合接受辉瑞／复必泰疫苗的5岁至11岁孩童，也可根据此计划接种科兴疫苗。医疗人员会密切观察这些孩童和青少年接种后的情况。卫生部会直接联系符合条件参与这项计划的人，并提供更多详情。