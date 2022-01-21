完成接种与未满12岁冠病患者 染疫隔离期从十天缩短到七天

（早报讯）奥密克戎患者能在更短的时间内康复，接下来已经完成疫苗接种程序或未满12岁的患者如果染疫，他们的隔离期将从10天缩短至七天。12岁及以上，而且未接种疫苗的患者，隔离期上限保持在14天。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康，今天（1月21日）在记者会上做出这项宣布。

王乙康指出，国家传染病中心的研究显示，虽然奥密克戎变种毒株更容易传播，但病患携带的病毒载量较低，通常会比较快复原，因此当局决定缩短一部分病患的隔离期上限。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授也说，感染奥密克戎的病患染病第七天病毒载量就会降到极低，而且无法再从他们身上收集的样本中培养病毒，显示患者不再具备传染性。这比感染德尔塔变种毒株要快得多。

“因此，身体状况良好，只出现轻微症状的病患隔离期上限将从10天缩短为七天，不过，未完成疫苗接种者仍需要隔离长达14天。至于恢复良好的病患，他们在首72小时隔离之后，只要抗原快速检测（ART）检测结果为阴性，就可以恢复正常活动。”

卫生部是在去年10月11日首次简化冠病医疗程序，分三个方案治疗冠病患者。方案一（protocol 1）适用于高风险病患如年长者、孕妇或免疫缺陷者，以及出现严重症状如胸口疼痛、气喘和长期发烧者；方案二适用于身体状况良好而且症状轻微的患者。这两个方案的患者如果已经完成疫苗接种程序，或者未满12岁，隔离期最长都缩短为七天。

当局也宣布，接下来也会有更多病患在冠病医疗方案二下获得治疗。适用这个方案的病患ART的诊断结果呈阳，但身体状况良好或只出现轻微症状。这些病患只需自我隔离72小时，之后的检测只要结果呈阴就可以外出，恢复正常活动。

王乙康说，让更多人在方案二下康复是非常重要的举措。“这样以来，我们就可以在没有给医疗系统太大负担的情况下，应对这一波大型感染，最需要的人才能获得医护资源。”

他也指出，个人责任和公民意识是方案二的基础，目前人们都很合作，这个应对措施的实际效果非常好。