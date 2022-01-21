VTL检测规定放宽 入境首七天要外出才须检测

（早报讯）从下个星期一（1月24日）起，疫苗接种者旅游通道（VTL）旅客入境后首七天，只有在打算外出时才须自行进行抗原快速检测。旅客无须上网提交检测结果，但要取得阴性结果才能出门。

为了尽早发现输入型奥密克戎变种毒株病例，政府早前收紧对入境旅客的检测规定。通过VTL入境我国的旅客除了须接受抵境检测，抵境后首七天也必须每日呈报抗原快速检测（ART）结果。第二、四、五和六天的检测结果由旅客自己进行后上网提交，第三和第七天则须前往综合检测中心或快速检测中心，在专人监督下检测。

这项规定原本实行至本月底。不过政府抗疫跨部门工作小组今天（1月21日）发文告说，随着输入型病例在所有病例当中的占比越来越小，规定的关联性也就没那么强，因此决定简化VTL检测规定。

新规定将从本月23日晚上11时59分以后生效。联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今午在记者会上说，新规定生效后可让小组把检测资源集中在社区，为预计激增的新病例做好准备。

至于抵境检测或首七天ART检测呈阳者，不再须要进一步接受聚合酶链式反应（PCR）检测，而是立即暂停所有社交活动，在住所自行隔离72个小时。

不过小组提醒，已完成接种但70岁及以上年长者、五岁及以下孩童、孕妇以及接受过器官移植手术等较高风险者，确诊冠病后就算身体没有不适也应看医生。

另外，航空及陆路VTL也按照计划，从今日起减少50%的机票和车票数量。当局指出，我国会继续检讨本地和全球疫情局势，再适时调整相关规定。