黄循财：奥密克戎可能导致更多人请病假 或影响必要服务和企业运作

（早报讯）随着传播力更强的奥密克戎变种毒株在社区传播，劳动队伍中可能有更多人感染冠病，对企业运作和必要服务或将造成影响。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财今天（1月21日）在记者会上说，下来数周的奥密克戎病例料激增。尽管多数病患属轻症，不像之前德尔塔疫情造成医院与加护病房不堪重负，但这些员工仍会有好几天不能上班，意味着劳动队伍的缺勤率会上升。

“这可能对企业运作和必要服务造成影响，其他经历奥密克戎疫情的国家也出现过这样的情况。”

黄循财强调，个人责任至关重要，每个人必须定期检测并遵守安全管理措施。“如果你感到不适，即使只是小感冒，也不要心存侥幸，最好还是做足防范，在家办公。”

他也提醒，若确诊员工无法在家办公，而且情况良好，最好在返回公司前进行抗原快速检测（ART）。“这样一来，即使有一人染疫，也不会传给其他人，并造成整个公司的业务大规模中断。”

贸工部长颜金勇也呼吁企业制定强有力的业务持续计划，以减缓疫情对企业业务，尤其是必要服务的影响。

他举例，若每天出现1万5000起新增病例，每人平均请五天病假，就相当于7万5000名员工缺勤。“如果加上须要自我隔离的密切接触者，这个数字将更高，并可能集中在某些企业或特定领域。”