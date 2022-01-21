农历新年社交聚会人数限制不变 建议拜年前先做ART

（早报讯）为了谨慎起见，农历新年期间的社交聚会人数限制维持不变，每户家庭每天最多接待五名访客。卫生部建议公众去拜年前，先做抗原快速检测，以保护他人。

今年农历正月初一在2月1日，距今不到两个星期。联合领导抗疫跨部门工作小组今日宣布，社交聚会人数继续维持最多五人，若聚会中有年长者或未接种者，出席者应该事先做抗原快速检测（ART）。

财政部长黄循财说，拜年前做ART旨在确保个人没有感染病毒，也不会把病毒传给他人。

部长说，如果每个人都扮演好各自的角色，我国可在即将来临的农历新年，用现有的安全管理措施，度过这波奥密克戎疫情。

至于外出用餐，堂食限制保持不变，即不管除夕团圆饭或其他农历新年聚餐，每桌最多五人，禁止在同一个餐厅预定多桌，除非用餐者来自同一家庭。

另一方面，为了避免病毒传播，政府也继续禁止大型活动，包括宗教游行或晚宴，由公司主办的晚宴或新年团拜同样不能举行。

截至前天，全国人口当中有九成已接种至少一剂疫苗，88％已完成基本疫苗接种程序，54％已注射追加剂。

抗疫跨部门工作小组自去年11月起允许不同住的五人堂食，并将社交聚会人数限制放宽至五人。由于去年农历新年期间，每户家庭一天能接待最多八名访客，不少公众希望社交聚会人数限制能放宽到最多八人。