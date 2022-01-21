卫生部调整统计方式 接下来病例数会增加

（早报讯）卫生部接下来将调整冠病病例的统计方式，前往家庭诊所求医的抗原快速检测（ART）呈阳者，也会列入每日新感染人数。这意味着当局通报的病例数会增加。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（1月21日）在记者会上宣布，当局接下来每天将公布两个病例数字，一个是通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的病患人数，这也是目前每天公布的数字；另一个是在家庭诊所ART检测发现的病患数字。

王乙康说，当局会把统计数据回溯至本月6日，也就是开始让家庭医生通过方案二治疗冠病病患的日子，用以计算感染总数和每周社区病例增长率。

他透露，使用新方法计算的每周社区病例增长率和现在相比基本不变，约为2.5。

根据卫生部昨天晚间更新的网站资料，每周社区病例增长率为2.17。

他做出这项宣布时说，这个调整是为了让人们更了解本地疫情，清楚我们处于这一波疫情的哪一个区段。

不过王乙康也提醒，由于很多人没有任何冠病症状或症状极为轻微，有不少人也是通过自检确认感染，因此当局通报的病例数不可能是疫情的全貌。

他说：“德尔塔变种毒株爆发期间就是这种情况，病况更温和的奥密克戎更是如此。”

另外，由于本地目前的病例主要是奥密克戎感染，当局接下来不会再在每日疫情数据中区分奥密克戎和非奥密克戎病例。