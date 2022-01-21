康复病患完成接种下周起入境免边境管控措施

（早报讯）下周一（1月24日）起，入境新加坡的旅客若在出发前90天内确诊冠病并康复，且完成疫苗接种，出发前和抵境后不再须要接受冠病检测，也不必履行居家通知。

卫生部今天（1月21日）发文告说，随着全球冠病确诊病例增加，近期康复的病患也会随之增加。病患康复后，可能会继续脱落病毒碎片，导致冠病检测呈阳，但实际上他们已经不具传染病毒的风险。

卫生部补充，完成疫苗接种、又刚从冠病康复者持有较高的冠病免疫力，重新染疫，的可能性也较低。

因此，在本月23日晚上11时59分之后入境的旅客，近期刚从冠病康复且完成接种疫苗者，只要能出示相关证明，就能豁免我国所有的入境检测和居家通知要求。

除了疫苗接种证书，这些旅客也须要出示另一个文件——阳性的聚合酶链式反应（PCR) 抗原快速检测或抗原快速结果，检测须在出发前的第七到90天之间完成；或是由相关政府机构或专业医疗人员签发的医生备忘录。

还没完成疫苗接种，但近期刚从冠病康复的旅客，包括12岁及以下为完成接种者，出发到新加坡前可豁免离境前检测，但抵达后依旧须要遵守其他的边境管控措施，包括居家通知。这些旅客呈阳的PCR或抗原快速检测结果，则须在出发前的第14到90天之间完成。

完成接种者和未完成接种者要是分别在出发前七天和14天内确诊，或怀疑感染冠病，只要在诊断至少三天后的PCR或抗原快速检测呈阴性结果，将获准入境新加坡。

旅客出发到新加坡前，建议浏览网站（https://safetravel.ica.gov.sg/）查询最新的边境管控措施。

目前，所有入境新加坡的旅客，不论是否曾经患上冠病，都须在入境前两天之内接受冠病检测，并能出示阴性证明。旅客要是在出发前的14天内确诊，或是离境前的检测结果呈阳，都不会获准登机。

卫生部会继续关注和根据全球的冠病疫情调整边境管控措施，向与冠病共存的目标迈进。