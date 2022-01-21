少过0.3％奥密克戎病例需输氧

（早报讯）本地至今确诊的超过1万2000起奥密克戎病例中，少过0.3%需要输氧。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（1月21日）在记者会上透露，确诊感染奥密克戎的1万2078名患者中，34名或少于0.3％的患者需要输氧。大部分需要输氧一天，最长的则是五天。

他说，有一名感染奥密克戎的80多岁患者因为需要高流量氧气治疗，而住进加护病房。他不用插管，隔天就转出加护病房。

王乙康指出，相比之下，感染德尔塔的病患中，0.8％需要输氧，0.2％需要在加护病房治疗，0.2％病逝。

他也提到，过去20天，本地有九天没有出现冠病相关死亡病例，有七天只有一起死亡病例，其他天的死亡病例则是三起或以下。目前，加护病房有14名冠病患者，全都感染德尔塔毒株。

本地1100张隔离病床中，冠病患者目前占用了300张，这类隔离病床可在短时间内增至2500张。冠病治疗设施则有3200张病床，患者现在占用了约200张，到本月底，病床数量可增加到4000张，而到2月底，可达5000张。

王乙康说，我国现在处在良好的情况，但当病例进一步增加，加护病房和死亡病例预计也会上升。但至今，我国的奥密克戎经历与其他国家类似。奥密克戎比较没有那么严重，但我国仍需要为较大的病例数字做好心理准备。