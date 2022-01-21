更多12岁以下儿童感染冠病 本月20日就有312名

（早报讯）我国过去一星期感染冠病的12岁以下儿童人数翻倍，1月13日有120起，但昨天（1月20日）暴增至312起。

卫生部数据显示，从去年10月1日至今年1月16日，本地共有1万4380名12岁以下孩童感染冠病。

卫生部医药服务总监麦锡威透露，截至昨天，共有逾1500名12岁以下未接种的儿童活跃冠病病例，他们多数在居家康复，有43人入院及在冠病治疗设施接受治疗。

麦锡威今天在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，竹脚妇幼医院和国大医院也观察到有越来越多的儿童确诊病例及非冠病相关呼吸道症状的病例需要入院治疗。

“有更多感染奥密克戎变种毒株的孩童入院治疗，但幸好他们无需长期住院或进加护病房。”

由于有更多的孩童入院，卫生部已和两家医院密切合作，确保有足够的儿童病房床位给确诊者。

无论如何，在上述近1万5000名确诊儿童中，只有0.03%或每10万人中只有30人需要输氧或进入加护病房。

目前有15名儿童从冠病康复后出现多系统炎症综合症（简称MIS-C），比例为0.1%或每10万人中有100起，比一些早期的国际研究数据高，而过半的孩童需要住入加护病房。

需要输氧或进入加护病房的儿童活跃冠病病例和多系统炎症综合症的孩童，和整体数据比较，占0.76%或每10万人中有76起。

他提醒，此数据并非微不足道，公众有必要谨记尽管和大人相比，儿童感染冠病一般不严重，但并非所有人都症状轻微。

“所有年龄在少于1岁至9岁之间，需要输氧或住进加护病房的儿童，都未接种疫苗。”

麦锡威说，随着我国推行儿童注射疫苗计划，如今有四分之三年龄12岁以下的儿童能够去接种疫苗，能更好地保护孩童免受感染风险。