被指刮伤女婴小腿等 女佣被判无罪释放

（早报讯）印度尼西亚籍女佣被指抓伤四个月大女婴，以及故意在女婴奶瓶奶嘴动手脚导致她呛奶，法官裁定没有足够证据证明女佣干案，而家中的电眼画面也无法提供确切结论，所以判女佣无罪释放。

26岁的嫩蒂（Nenti）今天（1月21日）在两名印尼大使馆职员的陪同下出庭，闻判时喜极而泣。

嫩蒂原本面对三项罪名，包括两项恶作剧以及一项蓄意伤人的罪名。她被指在2019年剪开奶瓶奶嘴的洞口，有意导致女婴在喂奶时吸入过度的奶量而呛奶，以及被指在同年8月7日，用手刮伤女婴的右腿。

她不认罪，案件在去年8月开审后，在今天获判无罪。

审讯揭露，嫩蒂在2019年7月底开始在雇主家工作，换言之她被指干案时才工作不到两周。

除了嫩蒂，家里只有夫妇和四个月大的女婴。夫妇在8月8日发现宝宝的小腿有刮痕，怀疑是女佣所为。嫩蒂否认此事，但两人仍担心她会做出对一家人不利的事，报警将她带走。

女佣被逮捕后，夫妻发现两个奶瓶的奶嘴洞口出现裂痕，怀疑女佣曾动手脚，让洞口变大，导致宝宝在喝奶时可能因吸入流量过大的奶而呛着。

嫩蒂在警局录口供时承认干案，但她后来撤回口供的内容，选择上庭抗辩。

法官下判时指出，嫩蒂起初被警员询问时，其实否认干案，并指这些都可能是意外。不过她随后决定“供认”，可能是因为她发觉警方不信她的说辞，她以为只有承认罪名，才能尽快结案返乡。因此，法官认为口供的内容不足以证明她有罪。

家中电眼没拍到干案

此外，法官指除了口供，并没有任何客观证据能证明这些罪行。事发当时没有目击者，家里的电眼也没有拍到嫩蒂干案。

嫩蒂被指在女婴冲凉时刮伤她，不过法官认为，庭上播出的两天冲凉时段电眼画面都没有显示任何恶意事件，一切都显得正常。更何况，女婴的母亲监视着冲凉过程，只有短时间离开冲凉房。

庭上也播出嫩蒂用手挤奶瓶奶嘴的画面，但法官认为单凭这举动，无法断定她正对奶嘴洞口动手脚。

根据卫生科学局法证化学与物理化验室的法证专家，经过长期磨损的奶瓶奶嘴，洞口也可能出现类似的裂痕，因此无法证明洞口是被女佣剪开的。此外，调查人员并没有起获任何刀或切割工具，让法证专家进行分析。

虽然控方指女婴两次呛奶，法官指事件发生的日期不确切，夫妻在调阅电眼画面前，从未投诉过女儿呛奶。

法官认为，这三项指控都只是无证据的推测，法庭无法排除合理疑点，因此不能给嫩蒂定罪。

据了解，嫩蒂事后找印尼大使馆帮忙，大使馆帮她安排义务律师为她抗辩。

嫩蒂被记者问及感受时，以印尼语含泪说：“我很感激这个案件结束了。”